Il ds della Lazio Igli Tare parla a Sky Sport prima della sfida di Europa League contro l'Apollon Limassol: le sue dichiarazioni: "Nuovi acquisti per allargare la rosa? Sì, anche vedendo l'esperienza dell'anno scorso, soprattutto a fine stagione con gli infortuni di 4-5 giocatori fondamentali. Quest'anno siamo in una posiione non usuale, partivamo sempre come sorpresa mentre quest'anno abbiamo dichiarato di voler tornare protagonisti. Abbiamo fatto un po' di fatica, ma abbiamo giocato contro Napoli e Juve. Stiamo facendo fatica mentalmente, abbiamo parlato moltissimo negli ultimi giorni per analizzare bene la situazione: faremo una grande stagione".



CAICEDO - "Non posso stoppare tutte le chiacchiere di mercato, le cose non sono come riferite: ha un ruolo molto difficile, essere sempre fuori e poi essere pronto quando ti chiamano in causa non è facile. Siamo stati contenti, la gente non lo aiuta molto perché non gli perdona niente, è umile ed è ben voluto da compagni, allenatore e club. Non ha mai fatto un problema e sono convinto che questa stagione sarà fondamentale".



CORREA - "Riesce a saltare l'uomo, ma non attacca ancora gli spazi... Rispetto alla prima settimana è già un altro giocatore, bisogna avere pazienza perché ha qualità importanti. La partenza di Felipe Anderson doveva essere sostituita con un giocatore dalle stesse caratteristiche, Correa è molto più fisico, perché è quasi 1.90, ma nemmeno lui si rende conto di quanto è forte".



IMMOBILE E MILINKOVIC - "Rinnovi? Questione di giorni, entro l'inizio della prossima settimana sarà tutto fatto: gli accordi ci sono già da tempo".