alla Lazio, un: ma per concluderloun tassello che, nonostante tutte le parole e le indicazioni che giungevano giorno dopo giorno, non è mai andato al suo posto:. Alla fine,, svincolato dal Real Madrid, e Luis Alberto si è trovato senza più possibilità di raggiungere lo stadio Ramòn Sanchez Pizjuan. Il ds biancoceleste Igli, nonostante la panchina iniziale nella gara vinta contro il Bologna. E ora Ilic cosa fa?In teoria,, ma lacon Milinkovic, Basic, Vecino e appunto Luis Alberto. Non ci sarebbe spazio per il giovane serbo ex Manchester City. Nel frattempo,, sul quale si registra l'interesse anche di. Tra un paio di giorni, in assenza di scossoni su altri fronti, i rossoneri saranno ufficialmente in ballo. E chissà che non ci sia concorrenza anche dalla stessa Serie A...Il casopuò costringere il Torino a tornare sul mercato dopo gli acquisti di Miranchuk, Vlasic e Radonjic.(oggi il giocatore era presente all'allenamento, tentativi di pace in corso)e chi meglio diSono attesi sviluppi importanti nelle prossime ore. Intanto, Ilic ha giocato dall'inizio la prima di campionato contro il Napoli, a differenza dell'altro uomo-mercato Barak...