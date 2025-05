Tare: "Il Milan è un obiettivo per tutti, sarebbe un onore"

Il direttore sportivo ex Lazio ha dichiarato nel corso di un'intervista al quotidiano torinese La Stampa:Lavorare per una società storica e blasonata come questa"Ho sempre cercato di rappresentare il mio Paese (l'Albania, ndr) e al tempo stesso di essere esempio per tanti italiani. Sono mezzo italiano, lavoro qui da metà della mia vita, ho passaporto italiano e lo porto con orgoglio. Vi sono molto grato".Prima dell'anticipo di campionato di venerdì scorso contro il Bologna a San Siro, l'amministratore delegato rossonero Giorgioha spiegato: "Il calciomercato non inizia il 1° giugno, ma parecchi mesi prima e ci, gli attori possono cambiare. Di sicuro non siamo fermi".

Il casting per l'incarico di ds vedee possibili outsider dall'estero.