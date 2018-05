Vincitore del premio Football Leaders per miglior scouting dell'anno, Igli Tare, ds della Lazio, si è concesso ai microfoni di Sky Sport, commentando le tante indiscrezioni di mercato riguardanti Immobile, Milinkovic-Savic e non solo.



SULLA DELUSIONE CHAMPIONS - "La delusione per aver mancato l'accesso alla Champions non è ancora stata smaltita, ci vorrà qualche giorno in più. È stata una sconfitta inaspettata, la squadra meritava la Champions ma purtroppo è andata così. Dobbiamo fare tesoro di questa esperienza per evitare di ripetere gli stessi errori in futuro".



SU IMMOBILE - "Afferma di stare molto bene a Roma, alla famiglia piace vivere qui e il ragazzo sa che la Lazio gli ha dato tanto. E’ un punto di riferimento importante per noi, lui lo sa e su questo non ci piove: Immobile rimarrà alla Lazio".



SU MILINKOVIC SAVIC - "Al momento non c’è stata nessuna offerta dalla Spagna. La sua crescita è stata straordinaria in questi 3 anni alla Lazio: la società non lo ha messo sul mercato, ma è destinato a diventare il più grande centrocampista del mondo, normale piaccia a tanti".



SU FELIPE ANDERSON - "Felipe via? Non sono d’accordo, prima di prendere una decisione ci dobbiamo sedere insieme a lui e i suoi agenti per comprendere se le nostre strade siano ancora compatibili: in questo caso potremmo continuare insieme. Altrimenti prenderemo delle decisioni concordate con il suo entourage".



SU SIMONE INZAGHI - "Non ho mai avuto dubbi su Inzaghi: era impossibile che lasciasse la Lazio, non perché doveva andare al Napoli ma perché è una bandiera biancoceleste e prima di fare un passo del genere ci dovrebbero essere delle condizioni che per lui in questo momento non ci sono".