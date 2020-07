Il ds della Lazio Igli Tare è intervenuto a Sky Sport prima della sfida con la Lazio: "Rischio di non crederci più? Non credo, piuttosto è un momento no che portiamo avanti dalla ripresa a causa delle assenze. Non sia un alibi, questa squadra merita rispetto perché sta lottando per qualcosa di importante e finché ci sarà speranza noi ci crederemo e lotteremo, fino alla fine. Mancata freschezza? Siamo tra i più penalizzati a livello di tempistiche rispetto a Juve e Inter, su cinque partite giocate finora questa è la quarta in tre giorni, vuol dire tanto. Non mi piace usare scuse ma faccio un'analisi. Il colloquio con Milinkovic? Parlavamo del piccolo infortunio contro il Milan, abbiamo provato a recuperarlo ma solo per la panchina. Abbiamo avuto infortunati per lungo tempo, le squalifiche: sono cose che incidono in un periodo in cui si gioca ogni tre giorni. Offerta da 30 milioni per Kumbulla? Sono cifre non vere, mai fatto un'offerta simile. E' un giocatore che può essere una pedina importante per il futuro e sarebbe un'opportunità per fare uno sforzo, ma non vogliamo snaturarci: il rischio è sempre dietro l'angolo, ma cercheremo di fare una squadra sempre competitiva. Inzaghi? E' la storia di questa società, quel che ha fatto rimarrà. Vive per la Lazio e con grande passione".