Tare: 'L'Inter vincerà lo scudetto ed è tra le favorite alla Champions League, Inzaghi top mondiale'

Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, ha parlato durante un’intervista a La Gazzetta dello Sport, dell’amicizia che lo lega all’attuale tecnico dell’Inter Simone Inzaghi (ex allenatore proprio dei biancocelesti), augurandosi che il campionato di quest’anno possa essere vinto dal mister piacentino. Vari i temi trattati durante la chiacchierata alla rosea, di seguito tutte le dichiarazioni.



FAVORITA ALLO SCUDETTO - “L'Inter resta la squadra da battere perché ha fatto un mercato importante ed è forte, ma tutto si decide a marzo. I nerazzurri ora avranno avversarie toste come Fiorentina, Juve, Roma e Atalanta, più l'Atletico in Champions. Dovranno tener botta”.



JUVENTUS - “Preparare una partita a settimana fino ad aprile è un bel vantaggio. La Juventus può provare ad allungare o quanto meno a restare lassù fino alla fine”.



ROSA AMPIA DELL’INTER - “A livello di alternative di spessore l'Inter non ha eguali, ma questo vantaggio, almeno in Serie A, finisce per annullarsi se giochi ogni tre giorni e hai gli ottavi e magari poi i quarti di Champions”.



CAMMINO IN EUROPA DELL’INTER - “L'Inter la metto insieme al Bayern e al City tra le favorite. Simone è uno dei tecnici top al mondo e sa gestire il doppio impegno settimanale. La conferma l'ha data in Supercoppa: aveva la squadra più forte e l'ha portato a casa il trofeo. Ora gli manca lo scudetto per coronare la sua carriera, ma già con la Lazio aveva vinto delle coppe e centrato la qualificazione in Champions”.



DOTE MIGLIORE DI INZAGHI - “Mette i giocatori al posto giusto e li fa rendere al massimo”.



LAZIO - “Diciamo che la guardo… con positività. Il 70-80% della rosa è ancora quella dello scorso anno e quindi parliamo di una squadra forte. I nuovi hanno bisogno di tempo per adattarsi, ma i cinque successi prima del ko nella semifinale di Supercoppa con l’Inter non sono una sorpresa. I biancocelesti faranno bene”.



IMMOBILE - “Ciro non di discute. Con lui ho un legame speciale e da anni dimostra il suo valore. Quando sarà di nuovo al top della forma, segnerà ancora tanto”.



SQUADRA SOPRESA IN A - “Senza dubbio il Bologna. Motta è davvero bravo”.



FUTURO IN UNA BIG PER MOTTA - “Di sicuro”.



ESONERO MOURINHO - “Ammetto che un po' mi ha sorpreso, anche se ultimamente i risultati non erano più dalla sua parte. Il calcio italiano ha perso una figura importante, ma la decisione della Roma di sostituirlo con De Rossi la trovo intelligente: Daniele è bravo e amato dalla piazza”.



FUTURO IN ARABIA? - “Dopo quindici anni da dirigente alla Lazio avevo bisogno di staccare mentalmente e di ricaricare le batterie, ma ora sono pronto a valutare le proposte che mi arriveranno. Dall'Arabia qualcosa c'è stato però non era il momento giusto”.