Igli Tare si gode la sua Lazio. Il direttore sportivo del club biancoceleste ha dichiarato in un'intervista a La Repubblica: "Ho uno staff di ottimi professionisti e ho tanti amici in giro per il mondo che mi segnalano calciatori sconosciuti, il difficile è capire chi potrà diventare un campione. La Lazio cerca talenti di prospettiva, però bisogna avere la pazienza di aspettarli e non sempre una grande piazza ce l’ha. Con questo, non ci snatureremo. Pazienza, fiducia e coerenza. Non è un metodo, è una filosofia. Ho tracciato la mia strada studiando quelli più bravi come la Juve, non vinci solo perché hai i giocatori migliori".



"Lotito è un uomo coraggioso, deciso. Un presidente che sa il fatto suo e prende posizione. Una persona coerente che mi ha sempre appoggiato, anche all'inizio della mia carriera da dirigente, quando il rapporto tra noi non era facile. Mi diede due ore per decidere se accettare la sua idea di farmi diventare direttore sportivo. 'Ma io sono un giocatore!', risposi. Però in cuor mio avevo già detto sì. Sono fiero di come posso lavorare alla Lazio. Un altro grande presidente che viene percepito male è De Laurentiis. Entrambi sanno benissimo come si gestisce il calcio. Il bilancio del Napoli è un modello".