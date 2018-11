Il Milan per tornare. Luis Alberto sogna la partita perfetta, la gara che lo fa tornare "mago". La Lazio spera di ritrovare lo spagnolo, che ha provato a ritrovarsi, in tanti modi, in tante partite. Come riporta il Messaggero, il Milan gli fa venire in mente bei ricordi: l'anno scorso è stato il migliore in campo contro i rossoneri, con tripletta di Immobile, poi un crescendo di prestazioni.



FORZA - In quella gara tutta la Lazio si rese conto della sua forza. Ora Luis Alberto dovrà ritrovarsi. Anche perché il primo a crederci è stato il direttore sportivo Igli Tare, che ora non lo riconosce più. Stenta a credere che sia lo stesso giocatore dello scorso anno. Bagliori contro il Sassuolo, ma poco, troppo poco ancora. Ora lo spagnolo si è anche rimesso sotto con la Playstation, sua grande passione. Un po' per gioco, un po' per scaramanzia: il talento dello scorso anno veniva ispirato anche dalla console di casa. Con la speranza che funzioni anche questa volta...