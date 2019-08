La Lazio avrebbe individuato il nuovo Klose, un centravanti in grado di fornire esperienza da vendere, centimetri, gol, e arricchire la squadra con mentalità vincente e carisma. Per questo ha puntato Fernando Llorente, per questo il suo nome è così gradito dalle parti di Formello. Con una piccola novità di giornata: la Lazio sarebbe ricambiata, eccome.



MERCATO LAZIO - Come riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il 34enne ex Juventus è alla ricerca di una nuova sistemazione: la Lazio sarebbe in cima alle preferenze dell'attaccante, che ha giocato l'ultima stagione nel Tottenham. Lazio e Fiorentina su di lui, tutte e due con situazioni da risolvere. Tare deve capire che cosa ha intenzione di fare Felipe Caicedo, la Viola sta cercando di cedere Simeone. E Llorente aspetta...