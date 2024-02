Taremi all'Inter, parla Conceicao: 'Le visite cancellate? Non lavoro in aeroporto, fino a giugno sarà con noi'

Il tecnico del Porto Sergio Conceicao ha parlato in conferenza stampa di Mehdi Taremi, attaccante iraniano dei Dragoes promesso sposo dell'Inter: "Le visite mediche? Non lavoro all'aeroporto, non so che aerei ci fossero... Taremi ha un contratto fino a giugno e rispetta la società, è davanti a Hulk per numero di gol con meno partite. Non possiamo dimenticarci il percorso che ha fatto con noi".



SUL FUTURO - "Bisogna avere rispetto perché lui ha rispetto per il club, tornato dalla trasferta in Coppa d'Asia era disponibile per gli allenamenti e per giocare ad Arouca. Non c'è nessuno che abbia un sentimento più forte nei confronti del club e se sentissi che un giocatore non è impegnato - potrebbe anche chiamarsi Maradona - non sarebbe con me. Non ci faccio caso perché amo il Porto, non parlo male del Porto gratis".



SULLA SCADENZA - "Ci sono giocatori che hanno lavorato in modo esemplare fino all'ultima giornata, è un ottimo professionista".