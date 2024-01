Taremi dribbla: 'Inter? Non è il momento per parlarne'. Ma l'intesa è ormai a un passo: i dettagli

L'sono ormaiper la prossima stagione. Da mesi i nerazzurri lavorano sull'attaccante iraniano, in scadenza con ile già avvicinato anche dal Milan la scorsa estate, non ci sono margini per anticipare il suo arrivo in questa finestra di mercato ma le possibilità di vederlo ad Appiano Gentile a partire da luglio sono molto alte.- Le trattative sono ormai in fase molto avanzata, ma Taremi dribbla il discorso e pensa solo alla Coppa d'Asia con l'Iran (domani il debutto contro Hong Kong), come evidenzia lui stesso in conferenza stampa: ". Adesso siamo in Qatar per la Nazionale e penso che la Nazionale sia più importante di tutto", riporta TasnimSport. Taremi prosegue: "La partita contro la Palestina è stata una partita difficile, ma siamo riusciti a fare il primo passo. La prima partita di ogni torneo è considerata la partita più difficile e siamo riusciti a vincere. Ora il nostro obiettivo più importante e il nostro focus è sulla partita contro Hong Kong e siamo pronti per questa partita. Non dubitate che, in termini di empatia e unità, questa è la squadra più unita degli ultimi anni. Chi è seduto fuori è più felice di chi ha segnato o ha fatto un assist in campo. Per me, l'Iran è la principale candidata a vincere il torneo. Sono così concentrato sulla vittoria in Coppa d'Asia che non sto pensando a diventare il capocannoniere del torneo. Io la stella della Coppa? Non credo questo torneo abbia delle stelle, la stella almeno per noi è la squadra. E' l'Iran che può vincere".- Taremi dribbla le domande, ma il suo futuro è sempre più a tinte nerazzurre e come raccontavamo negli scorsi giorni, una cifra importante considerando l'abolizione dei benefici del Decreto Crescita, al netto dei nuovi tentativi per il suo ripristino.