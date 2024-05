Taremi: 'Ho rimandato la firma con l'Inter per rispetto dei tifosi. Sarò sempre un supporter del Porto'

Mehdi Taremi ha concluso nella serata di ieri la sua carriera con la maglia del Porto ed è pronto ad iniziare quella con l'Inter. L'attaccante iraniano ha nella serata del Do Dragão ha segnato il gol decisivo della partita vinta contro il Boavista per 2-1 al 98esimo ed è poi espoloso in campo in un pianto commovente.Intervistato da Sport TV al termine della gara Taremi ha confermato il suo addio a parametro zero a fine stagione: "È un momento emozionante per me perché è l’ultima partita in casa al Do Dragao e ho sempre cercato di sostenere la squadra, dentro e fuori dal campo. La cosa più importante era essere connesso alla partita, ho avuto la fortuna di fare sempre del mio meglio per il Porto ed è stato incredibile segnare all’ultimo minuto e vincere la partita. È stato fantastico".

"Rispetto sempre i tifosi. Per questo motivo ho rinviato la firma del contratto (con l'Inter ndr,) per la prossima stagione. So che i tifosi a volte sono stati critici nei miei confronti, è naturale, lo accetto e li ho sempre rispettati. Finché vivrò tiferò il Porto. Ora sono più un "super Dragoes".