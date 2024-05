Getty

Taremi saluta il Porto regalandogli la Coppa di Portogallo: Sporting k.o. 2-1 ai supplementari

Redazione CM

un' ora fa



Il Porto ha battuto 2-1 lo Sporting Club di Lisbona e ha vinto la Taça de Portugal, la coppa nazionale lusitana. Occasione Double sfumata per i biancoverdi, campioni di Portogallo grazie alla grande stagione del bomber svedese Viktor Gyokeres, ma condannati dall'espulsione di St. Juste, che pure aveva portato avanti i suoi nel primo tempo.



TAREMI GOL - Il Porto ha pareggiato con Evanilson e poi è riuscito a vincere grazie al rigore trasformato da Mehdi Taremi, attaccante iraniano che si unirà all'Inter nella prossima stagione, a parametro zero dopo la scadenza del contratto coi Dragoes, che saluta come meglio non poteva. L'iraniano firmerà un triennale coi nerazzurri. Si tratta della 20esima coppa nazionale per il club del neo presidente André Villas-Boas, potrebbe essere stata l'ultima invece in biancoblù per il tecnico Sergio Conceiçao, che ha sì rinnovato ma deve accordarsi con la nuova gestione.