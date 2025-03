Taremi show con l'Iran: doppietta e qualificazione ai Mondiali. È pronto per il finale con l'Inter

AFP via Getty Images

È tornato a farlo con la maglia della sua nazionale,, nel match contro, quello che ha portato a strapparein Usa, Canada e Messico. L’attaccante dell’ha siglato unanel 2-2 della gara che era valida appunto per le qualificazioni ai Mondiali. Un pareggio fondamentale per i suoi, acciuffato negli ultimi minuti, che tiene lontano glii quali, vincendo a Teheran, avrebbero appaiato proprio gli avversari odierni in vetta al loro girone e che soprattutto sancisce laLa classifica recita ora 20 punti per l’Iran e 17 per l’Uzbekistan: i primi dunque sono già qualificati, i secondi hanno ora bisogno di tre punti nelle ultime due gare, una missione possibile.

Dopo due mesi, l’exè riuscito a ritrovare la via del goal e l’ha fattoApprofittando di un tocco a lui indirizzato di, Taremi non ci ha pensato su più di tanto e,. Più da attaccante consumato e scaltro il bis. Dopo un’azione da calcio d’angolo e un batti e ribatti in area, il bomber ha piazzato lache ha mandato in estasi i tifosi iraniani. Lui, fascia al braccio, ha esultato con i compagni e celebrato un grande primato personale: è infatti l'unico calciatore iraniano a segnare un goal nella partita decisiva per la qualificazione alla Coppa del Mondo per laUn bel segnale per

Nel rush finale dei nerazzurri, ancora in ballo per 3 trofei e con il Mondiale per Club che arriverà poi da giugno, servirà certamente anche ildi quello cheNelle ultime settimane Taremi ha confermato di star convivendo con un problema fisico che ne limita il rendimento: unache gli ha fatto saltare anche l’ultimo appuntamento dell’Iran, precedente a questo con l’Uzbekistan. Anche senza di lui, i compagni avevano avuto la meglio degli Emirati Arabi Uniti, battuti per 2 a 0. Nel big match delle qualificazioni asiatiche, quello decisivo, è arrivato quindi un pareggio nel finale che ha messo in cassaforte l’obiettivo Mondiali. Taremi insomma è tornato e, con le condizioni ditutte da verificare, lancia la sua candidatura alla titolarità contro l’Udinese. Il bottino in nerazzurro è fermo a quota 3 e ora c'è tutto il tempo per renderlo più ricco con goal pesanti.