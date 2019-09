L'ex difensore di Milan e Inter Taribo West ha rilasciato pesanti dichiarazioni a Score Nigeria: "La mafia ha fatto tutto ciò che era in suo potere per assicurarsi che me ne andassi via dal Milan. Sulla stampa hanno scritto una storia falsa dicendo che ero infortunato nel disperato tentativo di mandarmi via dal Milan. I dottori sono stati corrotti per dire che ero infortunato, ma questa era una bugia. Lo hanno fatto perché ritenevano impensabile che un giocatore africano potesse prendere il posto di uno di quei tre difensori più anziani. Il Liverpool si fece avanti con un'offerta, ma alla fine dovetti accontentarmi del Derby County".