Tarkowski minacciato per il fallaccio su MacAllister, Moyes: "Inaccettabile in qualsiasi ambito"

Si è parlato molto in questi giorni del fallo del difensore dell'Jamessu Alexis Mac Allister del Liverpool durante il Merseyside Derby. Il centrale inglese non è stato espulso, e l’errore è stato netto, ma come spesso capita, si è andati oltre. Infatti la moglie ha denunciato, recapitate proprio al capitano dell’Everton. Il club, attraverso un comunicato, e nella figura di Moyes, ha difeso il proprio calciatore.“L’Everton Football Club è a conoscenza delle minacce rivolte a James Tarkowski e alla sua famiglia sui social media. Tale comportamento è completamente inaccettabile e non ha posto nel calcio o nella società. Il club sta collaborando con James e sua moglie Samantha ed è pronto a collaborare con le aziende di social media e ad assistere la polizia in qualsiasi potenziale indagine”

- “Non è accettabile per nessuno in nessun ambito della vita. Alzo le mani, e dopo averlo rivisto. Fa parte del football. Nel momento in cui l’ho visto, mi sembrava un ottimo intervento, ma ripensandoci, penso che sia stato un po’ sconsiderato“.