Mauro Tassotti, ex terzino del Milan, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, parla di Andrea Cambiaso, esterno della Juventus.



IL PRIMO CAMBIASO – "Fin da subito mi colpì la capacità di Andrea di giocare indifferentemente tanto a sinistra quanto a destra. E soprattutto l’abilità nel saper calciare con entrambi i piedi. Non ho ancora capito se sia destro o mancino. Un po’ come succedeva con Paolo Maldini, che però era molto più strutturato fisicamente, aveva un carisma incredibile ed era fortissimo anche difensivamente tanto da aver chiuso la carriera da centrale".



CRESCITA – "Ha compiuto un salto in alto rapido. A Bologna ha fatto molto bene. E alla Juventus, quando gli è stata data la possibilità di giocare, si è meritato spazio e considerazione. Cambiaso possiede un bel cross, ma è abile anche a giocare nello stretto e a palleggiare. Deve migliorare ancora, ma lavorando con un grande allenatore come Allegri si completerà. A Max sono sempre piaciuti i giocatori così. Al Milan avevamo De Sciglio, anche lui bravo con entrambi i piedi e impiegabile a destra come a sinistra, e infatti poi Allegri se lo è portato dietro anche alla Juventus".



FUTURO – "È umile e serio, ha un profilo da big: lo vedo alla Juventus per i prossimi dieci anni. Il ruolo? Cambiaso è un esterno: quinto nel 3-5-2 o terzino in una difesa a quattro".