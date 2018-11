Dopo una vita passata al Milan, Mauro Tassotti ora guida insieme ad Andriy Shevchenko la nazionale dell'Ucraina. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex difensore ha detto la sua sul possibile ritorno di Zlatsn Ibrahimovic in rossonero: "Lui e Higuain f​unzionerebbero senz’altro, perché entrambi amano coinvolgere i compagni e sanno aprire spazi. Sono favorevole al ritorno di Zlatan in rossonero. Per Cutrone il problema potenzialmente c’è, mi viene difficile pensare che Ibra possa giocare sempre solo gli ultimi 20 minuti. Però se si vuole un sistema con due punte, ne occorre un’altra".