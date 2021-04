sarà il posticipo della 33a giornata in programma domani sera. Uno scontro diretto per la Champions che il doppio exha presentato così: "Sono le mie squadre, quelle alle quali sono affezionato. La prima mi ha aperto la strada al professionismo e ci ho vissuto gli anni della formazione, nell'altra ho passato tutto il resto della mia carriera - ha raccontato a Tuttosport - La Lazio deve vincere per sperare di arrivare tra le prime quattro, il Milan ha ancora margine anche se ultimamente è diminuito. I- "Hanno fatto un gran lavoro.ha portato la Lazio in alto, vincendo anche Coppa Italia e Supercoppa oltre a tornare in Champions. Difficile chiedergli di più.ha lavorato bene in una situazione complicata in cui si parlava già dell'arrivo di Rangnick.e fargli sentire la fiducia della società. I rigori al Milan? Sono al conseguenza del dominio del gioco".- "Sono stati in testa per molto tempo, giustamente ci hanno provato. Il Milan sta ottenendo risultati positivi da un anno, è la squadra che in questa stagione a retto più delle altre il ritmo dell'Inter., in particolare quelli di Ibra, Bennacer e Romagnoli che sono stati a lungo fuori".- "Difficile che ci vadano sia il Milan che la Lazio. L'Inter ha il posto sicuro,. Sarà una sfida equilibrata con molti scontri diretti".- "Io sono stato 17 anni di fila al Milan,. E' un giocatore forte che può fare una carriera importante. E' chiaro che intorno deve avere una squadra di livello per puntare alla Champions. Lazzari è l'acquisto azzeccato della Lazio. Si è ambientato subito e può crescere ancora. Gioca nella mia stessa zona di campo ma con caratteristiche diverse: io dovevo difendere, lui agisce più avanti".- "? Io non ci ho mai parlato con il Milan. Quando mi hanno chiesto un profilo interessante del calcio ucraino ho fatto il suo nome., ma bisogna dargli il tempo di crescere. Sheva prima o poi vuole allenare un club. Come ct dell'Ucraina sta facendo molto bene, lo dimostrano i risultati".- "Io di nuovo in rossonero? Vado dove mi porta il mio lavoro, l'importante è come ci si sente a lavorare., mi hanno adottato. E' la mia casa e il posto dove sono stato meglio. 36 anni di calcio sono una vita. Da vice stavo benissimo, si era creato un rapporto che andava al di là del lavoro e io mi sentivo realizzato così".