Mauro Tassotti, vice di Andry Shevchenko nell'Ucraina, parla a la Gazzetta dello Sport di Ruslan Malinovskyi: "Quando ci sentimmo, durante la trattativa, gli dissi che Bergamo sarebbe stata la scelta migliore. Ero curioso di vederlo in Italia, sono felice che vada alla grande. Se sono sorpreso? Parzialmente, avevo voglia di vederlo in A. Lo volevano altri club, ha fatto bene a scegliere l’Atalanta: oggi lo vedo più sicuro di sé, il nostro calcio gli fa bene".



SUL RUOLO - "Mezzala o trequartista? Il suo piede è sempre stato eccezionale, ma mi ha colpito vederlo così bene più avanti. Da “10” mi piace, così si sfruttano la sua potenza e fantasia. Con noi gioca centrocampista, ma quasi quasi lo spostiamo di qualche metro... (Ride, ndr). Dove può migliorare? Nella gestione quando si trova in una posizione centrale: a volte fa errori non da lui".



SU UNA BIG - "Se lo chiamasse una big? Dovrebbe fare le opportune valutazioni, ricordandosi che si trova in una piazza speciale: giocare nella Dea è bellissimo, il pubblico è unico. E Ruslan se ne sta accorgendo".