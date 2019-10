In molti non hanno condiviso la scelta di Leo Messi come vincitore del premio The Best assegnato lo scorso 23 settembre a Milano. Uno di questi è El Tata Martino, attualmente ct del Messico e sulla panchina del Barcellona nella stagione 2013-14. Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo l’allenatore argentino ha dichiarato che “Messi non ha avuto un’annata tale da poter entrare nei migliori”. Gerardo Martino ha infatti votato Virgil Van Dijk, Frenkie de Jong ed Eden Hazard per l’ambito premio Fifa.



Parole che hanno sollevato parecchio scalpore in Argentina dove in molti hanno voluto far notare al Tata che nella scorsa stagione il campione di Rosario ha conquistato LaLiga, la Supercoppa spagnola, la scarpa d’oro oltre che il titolo di miglior marcatore della Champions League.