Il portiere del Milan, Ciprian Tatarusanu ha parlato al canale Twitch ufficiale del club rossonero.



IL CIBO - “Dopo il caffè ho una grande passione, fare il pane in casa. Devi stare tanto sull’impasto, osservarlo, vedere come cresce, ci sono tanti step prima di metterlo in forno. È una gioia per me”.



CAPELLO CORTO - “Ho voluto provare un taglio lungo, però non mi stavano bene come credevo. Non avevo il volume che volevo e allora li ho tagliati. Mia moglie è felicissima (ride, ndr)”.



MILANO -.“A Milano sto molto bene, mi piace stare in una casa del genere con questo giardino, è meglio anche per i bambini”.



IL MILAN - “È una delle squadre più grandi al mondo, ho avuto soddisfazione. La gioia vera però è stata quando ho firmato il contratto. Chi mi ha contattato? Sono stato chiamato dal mio procuratore con Maldini e Massara. Poi è sempre bello quando scopri un nuovo centro sportivo. Milanello è molto molto bello”.



ALTRI SPORT - “Mi piacciono il tennis e il football americano”.



COMPAGNI - "Con i portieri sto benissimo, ci divertiamo ogni giorno. Con Antonio Donnarumma c’è un bel rapporto, abbiamo passioni comuni e ci troviamo bene”.