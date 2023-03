Il caso Dani Alves e le feste dei calciatori in Spagna fanno discutere sempre più i media spagnoli e nelle ultime ora ha voluto raccontare la sua esperienza anche la modella, influencer e tik toker Tatiana Kisiel, che ha svelato la sua esperienza ad un festino con dei calciatori.



STUPIDI, HO PIANTO - "I ragazzi erano arroganti e stupidi, come il 90% dei calciatori. La prima cosa che ci hanno chiesto una volta lì è stata di lasciare il telefono alla reception, cosa che non ho fatto perché non avevo intenzione di restare in un posto chiuso e senza la possibilità di comunicare. Sulla strada per il bagno ho trovato uno dei giocatori che urlava contro una delle ragazze e ho iniziato a registrarlo, se ne è reso conto e ha iniziato a inseguirmi. Mi sono chiusa in bagno e lui ha bussato alla porta, fino a quando non mi ha fatta uscire e cancellare il video. Sono andata via piangendo. Ovviamente non tornerò più a una festa di calciatori".



E voi la conoscevate?