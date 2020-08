La conferenza stampa di presentazione di Andrea Pirlo come allenatore della Juventus ha definitivamente messo alle spalle il corso di Maurizio Sarri. Non solo per il tono della comunicazione, ma anche per i contenuti e le idee. In certi punti del suo discorso, Pirlo è sembrato voler recuperare certi concetti cari a Massimiliano Allegri: il rifiuto del dogmatismo tattico legato a uno schema in particolare ("a 4 o a 3, l'importante sono i principi di gioco") "limitandosi" a instillare la giusta mentalità in una rosa di alto livello e mettere i giocatori nelle migliori condizioni per esprimere le loro qualità. La famosa "gestione degli uomini" allegriana che torna in auge, per certi versi.

