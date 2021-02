Carlo Tavecchio, ex presidente della Figc, parla a 'La Politica nel Pallone', su Gr Parlamento: "Il sistema del calcio italiano, come tanti altri sistemi del paese, è invaso dai fondi di investimento stranieri: il prossimo episodio sarà l'acquisto da parte di un fondo Usa che comprerà lo Spezia, con closing previsto per domani. Questo è un fenomeno che porterà lontano e vedrà sempre più la presenza di questi fondi, anonimi e sempre dal Nord America. Credo che non sia un grande vantaggio per il sistema calcio italiano, perché il fondo non fa beneficenza, ha come statuto quello di guadagnare. Si tratta di una lenta corrosione di autonomia economica del paese. È un tema molto delicato, bisogna mettere le pantofole per non far rumore".