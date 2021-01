A oltre anni di distanza dalle dimissioni da presidente della FIGC, Carlo Tavecchio torna nel mondo del calcio. E' di poche ore fa la notizia della sua elezione alla presidenza del Consiglio Regionale della Lega Dilettanti in Lombardia: con 380 voti a favore, ha battuto lo sfidante Alberto Pasquali, che si è fermato a 366 preferenze.



Un ritorno alle origini per l'ex numero uno federale, che dal 1999 al 2014 era stato il presidente della Lega Dilettanti: "Andrò a Roma senza rivalsa ma a capire e fare in modo che non ci sia una situazione differente. Ora il cerchio si chiude e si apre una stagione diversa. Faremo di tutto per mettere insieme le forze per arrivare a risolvere i problemi senza una rivalsa personale e senza rancore, ma con la dignità di una regione che conta 10 milioni di abitanti. Grazie a coloro che mi hanno votato", ha dichiarato.