Processo in arrivo per l'ex presidente della FIGC Carlo Tavecchio, con l'accusa pesante di molestie sessuali nei confronti della presidentessa della Lazio femminile Elisabetta Cortani. Il Giudice per le indagini preliminari ha stabilito che, riconosciuto il ruolo di pubblico ufficiale di Tavecchio, la richiesta di archiviazione del procedimento viene respinta e che si andrà a udienza per ascoltare alcune testimonianze e in quella sede si deciderà per il rinvio a giudizio o meno.



Elisabetta Cortani, ha accolto con soddisfazione questa decisione: "Sono contenta non solo per me ma per tutte le donne". Sono state respinte dunque le obiezioni avanzate dal giudice che aveva chiesto l'archiviazione sull'età della vittima, come se ci fosse un limite anagarfico per essere molestate, o in una condizione di soggezione psicologica.