Carlo Tavecchio, ex numero 1 della Figc, parla della corsa scudetto e di Antonio Conte: “Scudetto? Solo l'Inter può perdere questo campionato. Nazionale? Se potessi tornare indietro avrei fatto carte false per tenere Conte, ritenevo non morale pagare la cifra che avrebbe ottenuto dal Chelsea per l’ingaggio. Capello e Donadoni le mie prime due scelte per sostituirlo, poi arrivò Ventura. Dimissioni? Presi quella decisione perché pensavo che il paese avesse bisogno di qualcuno che pagasse. Nessuno prese quel tipo di scelta drastica, allora lo feci io” le sue parole a 1 Station Radio.