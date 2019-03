Taylor Mega, splendida modella, ex protagonista dell'Isola dei Famosi e nota tifosa della Juventus è stata intercettata al San Paolo in occasione di Napoli-Juventus e raggiunta da NapoliMagazine ha confermato l'amore per la città napoletana: "È stata un’emozione fortissima tornare al San Paolo a vedere il Napoli con lo stadio pieno contro la Juve, c’ero già stata una volta in precedenza ma contro i bianconeri ho avvertito un’altra atmosfera. Napoli è la città più bella d’Italia. Sicuramente tornerò a vedere qualche altra partita del Napoli, perché si vivono emozioni uniche al San Paolo”. Vedere per credere.