Taylor Mega, ancora una volta, fa parlare di sé. La bellissima modella italiana di origini friulane dopo aver preso parte a L'Isola dei Famosi è tornata in tv nella puntata dei record del programma Mediaset Ciao Darwin che ha visto sfidarsi Giuliette contro Messaline.



Nota tifosa della Juventus, nell'ultimo scontro diretto con il Napoli si è recata nella città partenopea rimanendone incantata tanto da dichiarare: "È la più bella d'Italia", anche se al cuore bianconero non si comanda.



Puntata record, dicevamo, perché la sfilata in intimo ha fatto registrare un 29.37% di share sul pubblico attivo (41.89% di share sui 15-34 anni) per un totale di oltre 5 milioni di spettatori. E protagonista assoluta dell'ormai celebre defilée è stata proprio la splendida Taylor la cui sfilata in intimo è stata letteralmente da batticuore.



Ecco il video e molte delle sue più sexy foto nella nostra gallery.