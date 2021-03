Qualche settimana fa Taylor Mega aveva dato scandalo quando tramite una rivista scandalistica aveva raccontato di un flirt con Flavio Briatore che aveva mandato su tutte le furie Elisabetta Gregoraci. Nel corso del weekend, tuttavia, la bellissima modella e influencer 27enne si è superata mostrandosi in forma super in giro per Milano.



L'outfit scelto per l'occasione ha però lasciato poco al caso, soprattutto grazie a dei mini shorts che risaltavano e mettevano in mostra un lato b da urlo. Ecco le foto e il video nella nostra gallery.