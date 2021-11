Aurelien Tchouameni, che in Italia interessa alla Juventus, continua ad attirare ammiratori. Il The Sun iscrive una nuova pretendente alla corsa per il giovane centrocampista del Monaco e riporta che per la prossima estate ci sarà anche il Newcastle. Il club del fondo saudita battaglierà per l'acquisto del ragazzo insieme a Chelsea, Real Madrid, Bayern Monaco e PSG. La base d'asta fissata dal Monaco è di 50 milioni di euro ma vista la concorrenza il rischio è che sia molto più alto.