Ieri sera nel corso della sfida di Copa del Rey fra Villarreal e Real Madrid ha fatto rumore l'assenza sugli spalti di Aurelien Tchouaméni, centrocampista dei Blancos al momento ai box per infortunio.



SCUSE TARDIVE - Il francese è stato avvistato a Parigi dove ha assistito alla sfida tra due club di NBA, Chicago Bulls e Detroid Pistons ed è stato costretto a scusarsi via social: "Chiedo scusa al mio club, allo staff tecnico, ai miei compagni e ai tifosi del Real Madrid per la mia presenza a un evento mentre la squadra era impegnata in Coppa. Sono stato sempre attento a ciò che stava accadendo al Villarreal, ma non ho fatto la cosa giusta, mi dispiace molto".