Un ultimo impegno, un'ultima tappa nel tour asiatico prima del ritorno a Torino. La Juventus affronta a Seoul, in Corea del Sud, il Team K-League, una selezione dei migliori giocatori del campionato. Per Sarri sarà l'occasione per collaudare dei meccanismi che nelle prime uscite non si sono visti. La Juve continuerà la preparazione alla prossima stagione con altre due amichevoli: il 10 agosto contro l'Atletico Madrid a Stoccolma e il 14 agosto la tradizionale sfida in famiglia a Villar Perosa.



PROBABILI FORMAZIONI



TEAM K-LEAGUE: Hyeonwoo; Hongchul, Valentinos, Youngsun, Yong; Osmar, Bitgaram, Bokyung; Cesinha, Donggook, Eder.



JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cancelo, Rugani, Demiral, Di Pardo; Emre Can, Rabiot, Matuidi; Bernardeschi, Mandzukic, Cristiano Ronaldo



Il match inizierà con 30 minuti di ritardo a causa del traffico che ha fatto arrivare tardi, allo stadio, il pullman della Juventus