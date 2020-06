Il presidente della Liga Javier Tebas ha parlato così del prossimo calciomercato estivo, che sarà fortemente condizionato dall'emergenza Covid: "Sarà un mercato complicato. Immagino che vedremo parecchi scambi e pochi grandi affari. Neymar o Mbappé? Mi piacerebbe vederli giocare da noi, ma la situazione è quella che è. Ci vorrà un po' di tempo per vedere di nuovo affari di un certo livello, penso almeno due anni", ha dichiarato a Rac1. Parole quelle del numero uno della Liga che in Spagna sono state interpretate anche come un possibile "stop" all'operazione Lautaro Martinez per il Barcellona.



Sempre a Rac1, Tebas ha detto la sua sull'addio di Cristiano Ronaldo: "Ha sicuramente infastidito i tifosi del Real, ma ha avuto un impatto quasi nullo perché il marchio della Liga trascende i giocatori. Solo Messi è diverso: lui è il miglior giocatore della storia del calcio e ha giocato sempre nel nostro campionato. Se fosse andato via lui, ce ne saremmo rammaricati, ancor di più se andasse a giocare in un'altra Lega. È un'icona del calcio spagnolo, gli chiederei di ritirarsi qui".