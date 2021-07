La firma di Lionel Messi con il Barcellona è un problema difficile da risolvere e a far tremare i blaugrana ci pensa Javier Tebas. Il presidente de La Liga, parlando a La Sexta, spiega le difficoltà legate ai limiti di tetto salariale e alle regole del Fair Play Finanziario: "All'8 di luglio non lo so. Le norme sono quelle che sono. Non so se Messi inizierà il campionato con il Barcellona: se non ci dovessero essere cessioni, sarà impossibile. Una cosa è superare il tetto salariale e un'altra è che possono incorporare o rinnovare i giocatori con la regola 1x4, per ogni quattro euro che non risparmiano un euro può essere recuperato".