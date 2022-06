L'attacco frontale del presidente Al Khelaifi ai presidenti dei club della Superlega e alla Liga spagnola non è caduta nel vuoto con il presidente Javier Tebas che attraverso il proprio profilo twitter ha risposto apertamente al numero 1 del PSG accusandolo di "barare" e di essere un arrogante.



IL TWEET - "Al-Khelaifi è a un altro livello. Ci prende tutti per fessi (ma nemmeno lui crede alle sue bugie) e si presenta ai giornali per dare lezioni a tutti con arroganza. L'arroganza di chi si considera un "nouveau riche" (nuovo ricco). Non esistono norme per il Paris Saint Germain, ma noi continueremo a lottare per un calcio sostenibile senza barare".