Javer Tebas, presidente della Liga, dice la sua sul ruolo del Tas, criticandolo: "C'è una riflessione profonda da fare nell'ambito del Tas. Io come Liga, lo dico direttamente, ogni giorno credo meno nel TAS, e lo credo con dati a supporto. Credo che il calcio mondiale ed europeo debbano ripensare molto a dove si vada con un organo come il TAS, perché alla fine la UEFA o la FIFA sanzionano i club, questi vanno al TAS e le sanzioni vengono rimosse. Alla FIFA e alla UEFA sono così stupidi?".



SU PSG E CITY - "Quanto ha dovuto sanzionare un club turco non si è sbagliata, quando ha dovuto sanzionare il Maiorca non si è sbagliata, e così con il Malaga. Ma quando hanno dovuto sanzionare il Psg o il Manchester City ecco che ha sbagliato".