Attraverso il proprio profilo instagram il presidente della Liga, Javier Tebas ha lanciato un nuovo attacco frontale al Paris Saint Germain, alla sua proprietà e al modo di gestire il club a livello economico a confronto con i ricavi della Ligue 1.



PERICOLOSI COME LA SUPERLEGA - “I ‘club di stato’ sono pericolosi per l’ecosistema calcistico quanto la Superlega"



IL PSG DISTRUGGE IL CALCIO - "Siamo stati critici nei confronti della Superlega perché distrugge il calcio europeo e siamo altrettanto critici nei confronti del Psg“.



NUMERI LIGUE 1 - “Perdite Covid +300 milioni; entrate TV in Francia -40%; e +500 milioni di stipendi? Insostenibile”.