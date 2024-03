Tebas: 'Il Barcellona non sarà escluso dalla Champions. Vendendo 2-3 giocatori uscirà dalla crisi economica'

Redazione CM

Il presidente della Liga in Spagna, Javier Tebas ha parlato al Financial Times Summit (il vertice a Londra dedicato anche al calcio in cui ha parlato anche il proprietario del Milan Gerry Cardinale fra gli altri ndr) del clamoroso caso economico che riguarda il Barcellona, la cui situazione finanziaria è ampiamente provata da debiti e gestioni folli.



2-3 GIOCATORI DA VENDERE - Secondo Tebas, tuttavia, la situazione è di rapida soluzione per il club catalano, ecco come: "Il Barça uscirà dalla situazione in cui si trova. Ha diverse opzioni che i suoi dirigenti possono mettere in atto se pensano di trovare delle soluzioni. Hanno due o tre giocatori di alto livello che possono essere venduti e con questo, risolverebbero gran parte del problema. Con questo potrebbero generare entrate che non creano interessi sul debito e di conseguenza con questo potrebbero pagare i giocatori".



NON SARÀ ESCLUSO DALLA CHAMPIONS - "Guadagnano quasi 1.000 milioni di euro, solo che, come accade a molti club, stanno attraversando una situazione complicata e il nostro 'fair play' li costringe a stare dove sono. Per quanto ne so, non sono stati eliminati dalla Champions League e possono ancora vincere il campionato spagnolo. Non c'è bisogno di essere così catastrofici con il Barcellona".