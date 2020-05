Il presidente della Liga, Javier Tebas ha confermato le date della ripresa del campionato in Spagna e quella della prossima stagione presenziando a una tavola rotonda organizzata dal quotidiano Marca.



RIPARTENZA - "La Liga riprende l'11 giugno, stiamo lavorando perché sia tutto pronto. Il prossimo campionato inizierà il 12 settembre".



FASE 2 - "Speriamo che Madrid e Barcellona passino alla Fase 2, ci sono più di 130 persone che stanno lavorando perché tutto possa essere fatto in un modo nuovo. Viaggi, organizzazione, tutto".



INDUSTRIA CALCIO - "È importante che la sventura della pandemia non generi una sventura economica. C'è molta demagogia, non è questione di avere un cuore oppure no. L'industria è importante, generiamo l'1,37% del Pil, oltre 185mila posti di lavoro diretti".



PERDITE - "Il ritorno del campionato non significa che non avremo perdite milionarie. I nostri club perderanno almeno 700 milioni di euro e dovranno essere recuperati".



LUNEDI' IN CAMPO - "Saremo in grado di giocare questi cinque lunedì rimanenti. Speriamo che un giorno potremo giocare lunedì e venerdì senza dover negoziare".



GARE IN CHIARO PER GLI ANZIANI - ​"Gli anziani hanno sofferto molto e continuano a soffrire, con Mediapro che ha i diritti tv ci sono voluti 15 secondi per decidere".