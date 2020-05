“E’ più pericoloso andare in farmacia che allenarsi”. Sono le parole del presidente della Liga, Javier Tebas, sulla ripresa degli allenamenti della squadra spagnole. "Il protocollo approvato dal Ministero della Salute è uno dei più sofisticati ed è riconosciuto in tutta Europa. Stiamo prendendo molte precauzioni per riprendere a giocare a calcio in modo sicuro e controllato. E non c’è dubbio che lo faremo”.