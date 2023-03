Il caso Negreira tiene banco in casa Barcellona, con l'indagine sui catalani per aver versato 7 milioni di euro tra il 2003 e il 2018 a Josè Maria Enriquez Negreira, allora vicepresidente del Comitato tecnico degli arbitri.



IL COMMENTO - Javier Tebas, presidente della Liga, ha parlato così ai microfoni di Movistar: "Mi vergogno. Per ora non ci sono spiegazioni. Non ricordo un momento di tale crisi istituzionale. Non è a rischio solo la reputazione del Barcellona, ​​ma anche quella della altre squadre. È il peggior momento della storia del calcio spagnolo".