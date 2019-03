Lo dice il contratto di soli tre mesi: Claudio Ranieri deve traghettare la Roma fino al termine del campionato. Quanto alla prossima stagione, il casting è aperto e la rosa di candidati ampia, ma per il bookmaker britannico Stanleybet c’è un nome sopra tutti gli altri: Maurizio Sarri, il cui futuro giallorosso è dato a una quota particolarmente bassa, 1,75. Una valutazione dettata soprattutto dalla sua tormentata avventura al Chelsea e dai rumors sempre più insistenti di un possibile esonero. Lontani gli altri: l’alternativa più credibile, riporta Agipronews, è Antonio Conte, a 6,00, seguito da scommesse stimolanti come Gasperini, De Zerbi e Giampaolo, tutti a 8,00, alla pari con Paulo Sousa, che piace alla dirigenza ma ha appena firmato con il Bordeaux. Outsiders, Montella, Donadoni, Zaccheroni e Blanc, tutti a 12. In lista anche la suggestione Totti, ritenuta però improbabile, a 50. Ma attenzione all’opzione Ranieri: centrando l’obiettivo Champions farebbe salire di molto le sue azioni. La conferma di sir Claudio è data a quota decisamente possibile, 3,50.