Si temeva qualcosa di non trascurabile, e infatti non ci sono buone notizie per Ndoye dopo l'infortunio contro l'Atalanta:



“Gli esami cui è stato sottoposto Dan Ndoye hanno evidenziato una lesione ai flessori della coscia destra, con tempi di recupero di 6 settimane“. Tegola pesante quindi per Thiago Motta e per i tifosi del Bologna, che stavano iniziando a godersi l’ex Basilea, a segno per il 2-1 finale in Coppa Italia a San Siro, dopo un difficile periodo di adattamento. Lo svizzero salterà quindi certamente tutto il mese di gennaio, e rientrerà con intorno alla metà di febbraio.