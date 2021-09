Assenza importante in casa Chelsea per la sfida Champions contro la Juventus. Tuchel, infatti, non potrà contare su N'Golo Kanté, centrocampista dei Blues che era appena rientrato da un infortunio muscolare, nella gara di domani sera. In gol contro il Tottenham il 19 settembre, un'ora di gioco contro il City nel match perso sabato, il francese campione del mondo torna ai box.



Smaltito il problema all'inguine, quindi, nuovo stop a causa di qualche linea di febbre, come riportano in Inghilterra. Guaio per il Chelsea, sorriso per la Juventus, con Tuchel che dovrà trovare il sostituto: il favorito è Loftus-Cheek, che ha superato Saul nelle gerarchie.