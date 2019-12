L'allenamento di ieri, e i successivi esami, hanno certificato una brutta tegola per la: Alex Ferrari, difensore centrale perno della formazione blucerchiata, ha riportato una lesione legamentosa del crociato anteriore. Le condizioni del giocatore verranno valutate ulteriormente nei prossimi giorni, ma è molto probabile che la stagione di Ferrari vada considerata conclusa. Per questo motivo la Sampdoria tornerà sul mercato alla ricerca di un difensore centrale. Tre sono i nomi sul taccuino della Sampdoria: la soluzione più semplice sarebbe quella di ricorrere a Matias, che già da qualche mese si sta allenando in Liguria e rappresenterebbe l'usato sicuro a costo zero, essendo l'argentino svincolato. Difficile arrivare ad un altro profilo tra quelli posti sotto la lente dagli uomini mercato genovesi, ossia il sogno. Il brasiliano costa troppo, guadagna tanto ed è molto ricercato.Tra i giocatori accostati alla Samp in queste ore ci sarebbe anche quello di Lorenzo, ai margini deldopo la stagione vissuta proprio a Bogliasco con la maglia blucerchiata. Le perplessità qui riguardano la volontà del giocatore: Tonelli si è trovato bene con l'ambiente doriano, ma dopo un inizio da titolare lo scorso anno il classe 1990 è uscito dalle rotazioni doriane, qualcuno dice anche per evitare di rendere obbligatorio il riscatto fissato a suo tempo tra Corte Lambruschini e il Napoli. Bisognerà capire la fattibilità dell'operazione e i desideri del giocatore, molto ricercato per gennaio, in particolare dal