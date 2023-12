La Fiorentina perde Nico Gonzalez, e rischia di perderlo a lungo: dopo un quarto d'ora della gara contro il Ferencvaros in Conference League, il numero 10 viola si è accasciato a terra in area avversaria, con la gamba messa male. E' stato necessario l'intervento della barella per trasportarlo fuori dal campo, adesso c'è attesa per gli esami strumentali sull'argentino. Al suo posto dentro Ikoné. Da notare che l'ex Stoccarda era rientrato nella formazione titolare dopo tre gare di assenza a causa di altre noie fisiche.