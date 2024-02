Tegola in casa Fiorentina, Kouamé ha la malaria. La nota del club

Brutta tegola in casa Fiorentina per quanto riguarda la propria rosa. Con un Nico Gonzalez ancora a mezzo servizio e un Arthur decisamente lontano dalla forma migliore, un'altra pedina importante nello scacchiere di Vincenzo Italiano deve alzare bandiera bianca. Si tratta di Christian Kouamé, da poco rientrato a Firenze dopo aver vinto con la sua Costa d'Avorio la Coppa d'Africa 2024. Il calciatore ha infatti contratto la malaria e si dovrà fermare per un po'. Le sue condizioni di salute saranno monitorate in maniera costante e il calciatore è stato ricoverato per ricevere tutte le cure del caso. A rendere nota la notizia è direttamente la Fiorentina attraverso un comunicato ufficiale.



LA NOTA DEL CLUB - "ACF Fiorentina comunica che, in seguito a comparsa di febbre e malessere generale nella notte tra il 20 e 21 febbraio, il calciatore Christian Kouamé è stato sottoposto nella mattina di oggi al test per valutare una possibile infezione malarica, alla quale è risultato positivo. Il calciatore è stato ricoverato per le cure opportune e verrà rivalutato nei prossimi giorni."