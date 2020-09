La Juve perde subito Alex Sandro. Infortunio nel corso dell'allenamento di oggi per il terzino brasiliano, la comunicazione arriva direttamente dal sito ufficiale dei bianconeri.



IL COMUNICATO - Ecco il comunicato: "Ci siamo quasi: poco più di quarantott’ore e sarà luce verde per il campionato dei bianconeri, che prende il via domenica alle 20.45 contro la Samp all’Allianz Stadium.



A meno due dalla gara, la Juve ha dedicato il lavoro della mattinata dedicata alla tattica; Alex Sandro ha interrotto l’allenamento a seguito di un problema muscolare alla coscia destra e domani verrà sottoposto ad esami strumentali.



Domani si torna in campo sempre al mattino, ma in un’altra location: il terreno dell’Allianz Stadium"